STF retoma julgamento sobre "marco temporal" para demarcações de terras indígenas; acompanhe

Análise da tese jurídica que restringe direitos dos povos originários é retomada após sequência de adiamentos no Supremo edit

Brasil de Fato - Considerado um divisor de águas para o movimento indígena brasileiro, o julgamento do chamado "marco temporal" no Supremo Tribunal Federal (STF) foi retomado às 14h desta quarta-feira (1º).

O ministros irão decidir pela validade ou não da tese jurídica defendida por ruralistas segundo a qual os povos indígenas só teriam direito às terras que estivessem ocupando até o dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal.

Adiado quatro vezes, o julgamento teve apenas a apresentação do voto do relator, ministro Edson Fachin. Ele rejeitou a tese e defendeu o direito originário dos povos indígenas à posse de seus territórios ancestrais.

PUBLICIDADE

Cerca de mil indígenas acompanham a sessão em Brasília (DF), onde estão mobilizados contra o "marco temporal". Lideranças e especialistas afirmam que a validação da tese é incompatível com a própria Constituição e significaria um ataque sem precedentes aos povos originários.

Como funciona a sessão

A retomada da sessão deve iniciar com as falas de representantes de todos os envolvidos no processo: União, povo Xokleng de Santa Catarina, Procuradoria Geral da República (PGR), e o proponente da ação, o governo catarinense.

Na sequência, devem se manifestar organizações ou pessoas que podem contribuir para o tema, chamadas de amicus curiae, “amigos da Corte” em latim. Haverá 21 falas falas contrárias ao "marco temporal" e 13 favoráveis.

PUBLICIDADE

Só depois começa a leitura de votos. O primeiro será Edson Fachin, seguido pelos outros nove ministros. Um novo pedido de adiamento da análise do marco temporal não está descartado.

A garantia das demarcações de Terras Indígenas é também garantia de meio ambiente preservado. Cabe ao STF garantir esse direito e dizer #MarcoTemporalNão pic.twitter.com/hUOyLcpQIp PUBLICIDADE September 1, 2021

Hoje é um grande dia para nossa luta, o caso de Repercussão geral do Marco Temporal será julgado, existe uma determinação, uma coragem de enfrentar a luta e garantir nossa história, por isso dizemos #MarcoTemporalNao — Alice Pataxó🏹 #MarcoTemporalNao (@alice_pataxo) September 1, 2021

PUBLICIDADE

O Marco Temporal não é apenas inconstitucional, é sangrenta. Use a tag #MarcoTemporalNao pic.twitter.com/T0dbaxQAqC — Alice Pataxó🏹 #MarcoTemporalNao (@alice_pataxo) September 1, 2021

Nesse momento, 1200 indígenas de 70 povos marcham até o STF para acompanhar o julgamento do século e pedir: #MarcoTemporalNão! Os Xokleng, povo que está no centro da decisão que será tomada hoje, abrem a mobilização! Acompanhe: https://t.co/1RXWPrMheo



📽️Leonardo Milano pic.twitter.com/csOSuZfYV0 — socioambiental (@socioambiental) September 1, 2021

Se o Marco Temporal passar no STF, estaremos chamando de invasores àqueles que são os verdadeiros donos das terras neste país, os indígenas. Não se pode pôr em risco a sobrevivência de diversos povos indígenas pelo Brasil! #MarcoTemporalNão — Zé Carlos (@Dep_ZeCarlosPT) September 1, 2021

“Marco temporal é um caminho do inimigo da floresta junto com meu povo.Marco temporal para mim significa roubar mais a minha terra Yanomami.Roubar mais as nossas terras que já foram demarcadas, homologadas e registradas pelo governo.”Cacique David Kopenawa #MarcoTemporalNão pic.twitter.com/gg6SAoRWBF — Daniela Mercury (@danielamercury) September 1, 2021

Mulheres indígenas na linha de frente!

A resistência é ancestral e as mulheres são protagonistas na luta pelos territórios. Hoje elas estão novamente nas ruas protestando contra o marco temporal.

📸Kamikia Kisedje

#MarcoTemporalNão pic.twitter.com/onGdJ7wpm3 — Mídia NINJA (@MidiaNINJA) September 1, 2021

#MarcoTemporalNão "O marco temporal é a destruição do nosso patrimônio histórico", sintetiza a faixa do povo Pataxó, que realiza, neste momento, uma bonita manifestação na BR-101, na entrada do Monte Pascoal, na Bahia. O Brasil vai parar contra o marco temporal! pic.twitter.com/rg9eT70JF9 — Cimi (@ciminacional) September 1, 2021

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais: