STF vai condenar Daniel Silveira no dia 20, avalia a jornalista Vera Magalhães

247 - Em 20 de abril, data marcada para o seu julgamento, Daniel Silveira será condenado por larga maioria pelo pleno da Corte, avalia Vera Magalhães.

De acordo com a jornalista do Globo, a única dúvida que paira nos gabinetes do STF é a respeito de o que farão os ministros André Mendonça e Kássio Nunes Marques, indicados por Jair Bolsonaro, de quem Silveira é seguidor.

"A condenação se dará praticamente um ano depois de ele se tornar réu, em 28 de abril do ano passado. Em fevereiro daquele ano, ele havia sido preso em flagrante depois de divulgar um vídeo com ameaças contra a Corte e seus integrantes", relembra a colunista.

Daniel Silveira é réu por ter infringido dois artigos da Lei de Segurança Nacional, ao incitar as Forças Armadas contra o Judiciário, e o de incitar o emprego da força contra a independência e a integridade dos Poderes. Além disso, responde por uso de violência e ameaças já no curso das investigações.

Ele teve a prisão relaxada em março de 2021, mas mediante a adoção de várias medidas restritivas, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica, que ele agora vem desrespeitando.

