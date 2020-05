STJ decide contra federalização de caso Marielle Franco

Caso federalizada, a investigação passaria para as mãos da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, sob controle de Jair Bolsonaro edit

247 - O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, por unanimidade, contra a federalização da investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ) e do motorista Anderson Gomes em sessão nesta quarta-feira 27.

Faltando ainda quatro votos, o placar já se encontra em 5 x 0, já formando maioria pela reprovação. A relatora do caso, ministra Laurita Vaz, votou contra.

VITÓRIA! Por 5x0 no STJ a federalização do caso Marielle e Anderson já está NEGADA! Foram mais de 150 mil pessoas e mais de 200 organizações da sociedade civil assinando contra a federalização, e inundamos as redes com a hashtag #FederalizaçãoNão

O caso começou a ser julgado nesta quarta-feira (27) pela Terceira Seção, que reúne os cinco ministros da Quinta Turma e os cinco ministros da Sexta Turma do STJ.

O pedido de federalização do caso foi feito pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Atualmente, a investigação é conduzida pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Caso federalizada, a investigação passaria para as mãos da Polícia Federal e Ministério Público Federal, sob o controle de Jair Bolsonaro.

A família de Marielle já havia se posicionado contra a federalização. “A gente entende que o trabalho que está sendo feito aqui (no Rio), junto às promotoras e à DH (Delegacia de Homicídios), é um trabalho que tem dado resultado positivo. Então não há necessidade de que o que aconteceu aqui deixe ser competência do estado onde aconteceu tudo, e passe para o âmbito federal”, explica. De acordo com Marinete, a PF “sempre esteve dentro do processo. Inclusive eu tive a oportunidade de ver e conhecer vários agentes trabalhando junto com a DH”, conta a mãe da ativista, Marinete Silva.

