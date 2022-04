STJ mantém a prisão preventiva de Flordelis

Apoie o 247

Carta Capital - A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu, por unanimidade, manter a prisão preventiva da ex-deputada Flordelis, acusada de ser a mandante do assassinato de seu marido, Anderson do Carmo.

O crime de execução a tiros ocorreu em 2019, em Niterói, na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro.

A defesa da ex-parlamentar havia pedido a revogação da prisão por supostos vícios processuais. Ela está presa desde agosto de 2021 e irá a julgamento em duas semanas, por meio de um júri popular.

Leia a íntegra na Carta Capital.

