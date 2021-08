STJ nega mais um pedido de Flávio Bolsonaro para interromper caso Queiroz

247 - O Superior Tribunal de Justiça (STJ) impôs mais uma derrota ao senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ). O vice-presidente da corte, o ministro Jorge Mussi, negou, na terça-feira (17), um pedido da defesa do senador para interromper o andamento do processo da rachadinha.

A ação contra o senador voltou a andar neste mês, informa a jornalista Bela Megale no Globo.

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) acolheu o pedido do Ministério Público do Rio e autorizou o prosseguimento do processo, que estava parado há mais de seis meses. O parlamentar é acusado de comandar um esquema de recolhimento de salários de seu assessores à época em que era deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

PUBLICIDADE

Após Flávio ser notificado da retomada da ação, seu advogado Frederick Wassef apresentou uma petição ao STJ em que solicitou a suspensão do processo. Mussi não acolheu o argumento de Wassef.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE