STJ nega novamente recurso de Lula contra condenação no caso do tríplex

Essa foi a terceira vez que o STJ rejeitou recurso contra a condenação de Lula no caso do tríplex. A defesa do petista pediu a paralisação do processo no STJ até que o STF julgue a parcialidade do ex-juiz da Lava Jato, Sergio Moro edit

247 - Por unanimidade, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou um recurso da defesa do ex-presidente Lula, nesta terça-feira, 2, contra a condenação do petista no processo da Lava Jato do tríplex de Guarujá (SP).

Essa foi a terceira vez que o STJ rejeitou embargos de declaração contra a condenação farsesca de Lula no caso do tríplex.

A defesa do petista pediu a paralisação do processo no STJ até que o Supremo Tribunal Federal (STF) julgue a parcialidade do ex-juiz da Lava Jato, Sergio Moro - comprovada pelo vazamento de conversas entre o juiz e os procuradores da força-tarefa da operação.

