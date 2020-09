'Submisso, promete entregar a Amazônia e o nosso patrimônio', afirma Boulos sobre Bolsonaro neste 7 de setembro

"Neste 7 de setembro não podemos esquecer que temos no governo alguém submisso aos EUA, que promete entregar a Amazônia e o nosso patrimônio", afirmou o líder do MTST, Guilherme Boulos, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSOL edit

247 - Pré-candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, o coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos, criticou a submissão do governo Jair Bolsonaro aos Estados Unidos, país governado por Donald Trump.

"Neste 7 de setembro não podemos esquecer que temos no governo alguém submisso aos EUA, que promete entregar a Amazônia e o nosso patrimônio. Alguém que se elegeu usando símbolos nacionais, mas atua como lesa-pátria. Seguiremos lutando pela verdadeira independência do Brasil", escreveu o parlamentar no Twitter.

O ativista também sinalizou falta de atenção do governo com a população mais pobre. "Ontem no mercado ouvi gente falando aqui no Campo Limpo que o novo auxílio do governo vai ser pago em 10 sacos de arroz. Tá quase lá, Bolsonaro...", postou.

