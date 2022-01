Subprocurador-geral do MP pede arquivamento de investigação contra Moro

Apoie o 247

247 - O subprocurador-geral do Ministério Público que atua no Tribunal de Contas da União (TCU), Lucas Rocha Furtado, apresentou pedido de arquivamento da investigação aberta contra o ex-ministro da Justiça e pré-candidato à Presidência pelo Podemos, Sergio Moro. A informação é do UOL.

Ele argumenta que depois que Moro divulgou o valor de seus rendimentos como funcionário da consultoria Alvarez & Marsal, não há mais motivos para tentar descobrir seus ganhos na iniciativa privada.

Vale lembrar que Moro não apresentou oficialmente ao TCU os documentos referentes aos ganhos recebidos da Alvarez & Marsal. Em uma transmissão pelas redes sociais, Moro revelou o quanto recebeu da consultoria. Além dos US$ 45 mil mensais, o ex-juiz ainda ganhou um "bônus de contratação" de US$ 150 mil, mas alegou ter devolvido uma parte por encerrar o contrato antes de seu término, para se lançar pré-candidato à presidência da República. Ao todo, recebeu R$ 3,7 milhões.

A Alvarez e Marsal é responsável pela recuperação judicial da Odebrecht, cujos executivos foram condenados por Moro quando ele atuava como juiz na operação Lava Jato.

O pedido de arquivamento precisa ser aprovado pelo ministro do TCU, Bruno Dantas. Furtado não é o investigador responsável pelo caso no TCU, mas seu colega, Júlio Marcelo Oliveira. Porém, foi Furtado quem pediu o início das apurações.

