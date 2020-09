Substituto de Dallagnol na Lava Jato atuou em delação forjada de Léo Pinheiro contra Lula

O novo coordenador da força-tarefa da Lava-Jato de Curitiba, Alessandro José Fernandes de Oliveira, substituto de Deltan Dallagnol, atuou nos acordos de delação premiada do ex-presidente da OAS Léo Pinheiro e do lobista Jorge Luz edit

O executivo Léo Pinheiro está envolvido em uma das maiores revelações do site Intercept Brasil, que vem demonstrando irregularidades da Lava Jato. De acordo com uma das reportagens, produzidas em parceria com o jornal Folha de S.Paulo, o ex-presidente da OAS só passou a ter credibilidade na operação depois que passou a acusar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de propina no processo do triplex em Guarujá (SP).

"O empreiteiro que incriminou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no caso que o levou à prisão foi tratado com desconfiança pela Operação Lava Jato durante quase todo o tempo em que se dispôs a colaborar com as investigações, segundo mensagens privadas trocadas entre procuradores envolvidos com as negociações", apontou a reportagem.

"Léo Pinheiro, ex-presidente da construtora OAS, só passou a ser considerado merecedor de crédito após mudar diversas vezes sua versão sobre o apartamento tríplex de Guarujá (SP) que a empresa afirmou ter reformado para o líder petista."

Segundo o jornal O Globo, Alessandro Oliveira tem um estilo “discreto”, “de poucas aparições na imprensa e sem utilização de redes sociais”, o que “pode imprimir uma nova forma de atuação à Lava-Jato”.



Ele auxilia a Lava Jato na PGR desde janeiro de 2018 e é procurador no Ministério Público Federal do Paraná.

