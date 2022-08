"Suicidas", diz Toffoli sobre empresários bolsonaristas que defenderam golpe de Estado em grupo de WhatsApp

Apoie o 247

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli qualificou como “suicidas” os empresários bolsonaristas que defenderam abertamente o apoio a um golpe de Estado caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seja eleito no pleito de outubro. Segundo Toffoli, a defesa do golpe configura crime penal e resulta em retaliação econômica por parte de países democráticos.

“Se empresários divulgam esse tipo de posicionamento eles são suicidas, porque não há dúvidas nenhuma que Estados Unidos, Europa e países democráticos vão retaliar o Brasil economicamente. Investidores vão embora. Isso vai gerar desemprego em nosso País, isso vai gerar saída de capitais de nosso País. Isso vai gerar nossos capitalistas mandarem nosso dinheiro para fora porque vai ter desvalorização brutal da nossa moeda”, disse o ministro após debate com o Grupo Esfera, em São Paulo, de acordo com o jornal O Estado de S. Paulo. “Isso é loucura”, emendou.

O caso foi revelado pela coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, por meio da publicação de mensagens de um grupo de WhatsApp intitulado “Empresários e Política”.Nas mensagens, o empresário José Koury, proprietário do shopping Barra World e com extensa atuação no mercado imobiliário do Rio de Janeiro, afirma que preferia uma ruptura à volta do PT e que isso não impediria o país de receber investimentos externos.

O grupo também tem outros empresários bolsonaristas entre seus integrantes, como Luciano Hang, dono da rede varejista Havan, Afrânio Barreira, do Grupo Coco Bambu, Marco Aurélio Raymundo, da Mormaii, e Vitor Odisio, da Thavi Construction.

