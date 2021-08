Suicídio de Getúlio Vargas completa 67 anos nesta terça

Há exatos 67 anos, no dia 24 de agosto de 1954, o presidente da República Getúlio Vargas suicidou-se com um tiro no peito durante a madrugada, no Palácio do Catete (RJ), após ter sido informado de que os Altos Comandos Militares exigiam o seu licenciamento do cargo edit

247 - Há exatos 67 anos, no dia 24 de agosto de 1954, o presidente da República Getúlio Vargas suicidou-se com um tiro no peito durante a madrugada, no Palácio do Catete (RJ), após ter sido informado de que os Altos Comandos Militares exigiam o seu licenciamento do cargo de presidente da República como condição para a solução da crise política em que seu governo se viu envolvido nos últimos anos de seu segundo mandato.

A sua morte causou indignação nacional e milhares de populares acompanharam a trajetória de seu enterro. A partir de seu falecimento, o dia 24 de agosto passou a ser data de luto popular e também dia significativo do nacionalismo brasileiro, profetizado pela Carta Testamento. A mensagem final de Vargas sinalizava, como aponta registros da Alesp, caminhos para o Brasil encontrar-se com sua soberania, com o desenvolvimento e com o equilíbrio social.

Abaixo, texto do jornalista Jeferson Miola, que destaca a ausência da memória da data na imprensa brasileira e resgata a carta de Getúlio:

É significativo, nestes tempos em que a democracia brasileira está sendo "suicidada", que nenhum dos jornais de maior circulação do país não tenha registrado os 67 anos do suicídio de Getúlio Vargas, em 24 de agosto de 1954.

Tal como hoje, a democracia brasileira era acossada pelas Forças Armadas, principalmente o Exército, que finalmente consumaram o intento golpista com o golpe contra Jango e a implantação da ditadura cívico-militar-empresarial em 31 de março de 1964.

À seguir a Carta Testamento do Getúlio, um texto de valor político e histórico eterno:

"Mais uma vez as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e novamente se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam; não me combatem, caluniam, e não me dão o direito de defesa.

Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação, para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes.

Sigo o destino que me é imposto. Depois de decênios de domínio e espoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar. Voltei ao governo nos braços do povo. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. A lei de lucros extraordinários foi detida no Congresso. Contra a justiça da revisão do salário mínimo se desencadearam os ódios. Quis criar liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobrás e, mal começa esta a funcionar, a onda de agitação se avoluma. A Eletrobrás foi obstaculada até o desespero. Não querem que o trabalhador seja livre.

Não querem que o povo seja independente. Assumi o Governo dentro da espiral inflacionária que destruía os valores do trabalho. Os lucros das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano. Nas declarações de valores do que importávamos existiam fraudes constatadas de mais de 100 milhões de dólares por ano. Veio a crise do café, valorizou-se o nosso principal produto. Tentamos defender seu preço e a resposta foi uma violenta pressão sobre a nossa economia, a ponto de sermos obrigados a ceder.

Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante, incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo, renunciando a mim mesmo, para defender o povo, que agora se queda desamparado. Nada mais vos posso dar, a não ser meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida.

Escolho este meio de estar sempre convosco. Quando vos humilharem, sentireis minha alma sofrendo ao vosso lado. Quando a fome bater à vossa porta, sentireis em vosso peito a energia para a luta por vós e vossos filhos. Quando vos vilipendiarem, sentireis no pensamento a força para a reação. Meu sacrifício vos manterá unidos e meu nome será a vossa bandeira de luta. Cada gota de meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência e manterá a vibração sagrada para a resistência. Ao ódio respondo com o perdão.

E aos que pensam que me derrotaram respondo com a minha vitória. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém. Meu acrifício ficará para sempre em sua alma e meu sangue será o preço do seu resgate. Lutei contra a espoliação do Brasil. Lutei contra a espoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte.

Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na História".

(Rio de Janeiro, 23/08/54 - Getúlio Vargas)