Supremo pode vetar agenda econômica do governo se Bolsonaro radicalizar no 7 de Setembro

O supremo poderá dificultar a agenda econômica do governo caso Bolsonaro mantenha ataques antidemocráticos nos atos do dia da Independência

247 - O tom do discurso de Jair Bolsonaro nas manifestações de 7 de Setembro deverá provocar impacto no desenvolvimento da crise com o Poder Judiciário. O recrudescimento dos ataques de Jair Bolsonaro à Corte será rebatido na mesma altura e poderá impactar a agenda econômica do governo.

Segundo o Painel da Folha de S.Paulo, as consequências negativas podem recair sobre temas como os precatórios e demais pautas econômicas do governo.

A ação sobre pagamento de precatórios nos próximos anos terá desdobramento em breve e poderá ter decisão contrária aos objetivos do governo por parte do STF.

Quanto às investigações em andamento no STF, elas inevitavelmente continuarão após os atos.

