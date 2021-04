Surge resistência no DF e em 5 estados à vacina AstraZeneca-Oxford

Autoridades de saúde do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Amazonas e Espírito Santo, além do Distrito Federal, têm registrado resistência da população à vacina produzida pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford. Recusa está ligada o temor de reações adversas edit

247 - Autoridades de saúde do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Amazonas e Espírito Santo, além do Distrito Federal, têm registrado resistência da população à vacina contra a Covid-19 produzida pela farmacêutica AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford. No Brasil, o imunizante é produzido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Segundo reportagem do site Metrópoles, já foram aplicadas mais de 6 milhões de doses da vacina da AstraZeneca, O número corresponde a cerca de 18% da imunização no Brasil. Em Canoas (RS), município com maior número de vacinas da AstraZeneca, a Secretaria Municipal de Saúde aponta que a recusa da população em receber o imunizante é crescente.

“Nas duas remessas mais recentes, o município recebeu para primeiras doses apenas a Astrazeneca, produzida no Brasil pela Fiocruz. Mesmo oferecendo alto nível de proteção contra a Covid-19, a desconfiança de parte da população se deve às notícias envolvendo o imunizante, que chegou a ter sua aplicação suspensa temporariamente em alguns países”, disse a pasta em nota. Ainda segundo a secretaria, as justificativas mais comuns são o temor de reações adversas o intervalo entre a primeira e segunda doses.

No Amazonas, a Fundação de Vigilância em Saúde registra que o maior número de recusa está no gripo de pessoas que precisam tomar a segunda dose da vacina. No Espírito Santo, as autoridades de saúde destacaram, em nota, que há uma “predileção esporádica pela vacina Coronavac, principalmente por parte dos idosos”.

