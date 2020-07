SUS tem déficit de 18 mil leitos hospitalares

O Conselho Federal de Medicina alerta que há um déficit de 18,2 mil leitos hospitalares no Sistema Único de Saúde (SUS). Entre janeiro de 2011 e janeiro de 2020, 20 estados perderam leitos do SUS edit

247 - O Conselho Federal de Medicina fez um levantamento que constatou um déficit de 18,2 mil leitos hospitalares no Sistema Único de Saúde. A desativação progressiva dessas unidades de saúde vem ocorrendo desde 2011.

A lacuna foi parcialmente preenchida durante a pandemia do novo coronavírus, com a criação de hospitais de campanha no país, mas o cenário ainda é grave, segundo especialistas.

O levantamento do Conselho Federal de Medicina citado em reportagem do Globo mostra que entre janeiro de 2011 e janeiro de 2020, 20 estados perderam leitos do SUS. Com saldo positivo de leitos, sobraram apenas Rondônia, Roraima, Tocantins, Espírito Santo e Mato Grosso. Amapá e Santa Catarina permaneceram estáveis.

O levantamento do Conselho Federal de Medicina também chama atenção para o fechamento dos hospitais de campanha. No Rio de Janeiro, o governo decidiu, no último dia 17, fechar os hospitais de campanha do Maracanã e de São Gonçalo. Apesar da promessa de sete unidades do tipo para atender pacientes com Covid-19, esses dois foram os únicos inaugurados, porém já interromperam os atendimentos. Os pacientes foram transferidos a outros hospitais.

Já em São Paulo, o hospital de campanha do Pacaembu também encerrou as atividades no final de junho, após erguer estruturas de atendimento para 200 pacientes. O acordo previa o funcionamento do local até o final de julho.

