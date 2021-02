“Suspeição de Moro fará bem à imagem do Brasil”, diz Celso Amorim

O ex-chanceler do governo Lula avaliou que a percepção de que a Justiça brasileira agiu com suspeição fará bem à imagem do país. No entanto, ele alerta: “Só espero que não inventem nenhum subterfúgio para manter o ex-presidente Lula sem direitos políticos”. Assista edit

247 - O ex-chanceler Celso Amorim, em entrevista à TV 247, analisou as novas revelações que evidenciam a parcialidade do ex-juiz Sergio Moro no julgamento do ex-presidente Lula. Para Amorim, um julgamento favorável a Lula, que teve sua imagem atacada nos últimos anos em razão da perseguição judicial, teria um reflexo positivo''.

“Demorou um pouco para chegar à percepção da injustiça que foi cometida”, iniciou Amorim. “As pessoas ficam na dúvida, pois a Justiça ainda é muito respeitada. Mas com todas as revelações que foram emergindo, foi ficando claro que houve um julgamento parcial”, disse.

No entanto, apesar da mancha na imagem do país, Amorim acredita que “um julgamento favorável terá também um reflexo positivo''. “Uma suspeição de Moro fará bem à imagem do país”, afirma.

“Só espero que não inventem nenhum subterfúgio para manter o ex-presidente Lula sem direitos políticos”, ressaltou o ex-chanceler.

