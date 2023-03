Suspeito de planejar matar Moro e promotor cumpriu pena junto com Marcola, líder do PCC, em presídio federal

Apoie o 247

247 - Patric Velinton Salomão, conhecido como “Forjado”, considerado uma peça-chave na elaboração do plano da facção criminosa PCC para sequestrar e assassinar autoridades e servidores públicos, incluindo o ex-juiz suspeito e senador Sergio Moro (União Brasil-PR e o promotor Lincoln Gakiya, do Ministério Público de São Paulo (MPSP), cumpriu pena na Penitenciária Federal de Brasília junto com o principal líder do bando, Marcos Willians Herbas Camacho, o "Marcola".

Segundo a coluna Na Mira, do Metrópoles, Patric foi um dos alvos da Operação Sequaz, deflagrada pela Polícia Federal na quarta-feira (22). Ele não foi encontrado pelos agentes federais e é considerado foragido. Outras nove pessoas foram presas.

“Forjado faz parte da cúpula do PCC, segundo MPSP, e integra a ‘sintonia fina’” da facção, subordinado apenas aos líderes máximos. Ele deixou a penitenciária federal pela porta da frente, em fevereiro de 2022, após cumprir pena. Sentenciado por tráfico, associação de drogas, porte ilegal de arma, formação de quadrilha, roubo e homicídio, o criminoso conseguiu reduzir a pena, de 15 anos, após ler livros e fazer cursos no presídio. Marcola, no entanto, segue detido na capital do país”, ressalta a reportagem.

Neste ano, Patric foi absolvido das acusações de associação à organização criminosa e de lavagem de dinheiro.

