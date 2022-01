Suspeito, Moro ampliou atividades de sua empresa após lançar candidatura

Apoie o 247

ICL

Por Guilherme Amado, no Metrópoles; 247 - Ex-juiz suspeito, Sergio Moro ampliou as atividades de sua empresa depois que se lançou pré-candidato ao Planalto. Em 29 de novembro, 19 dias após anunciar sua pré-candidatura e se filiar ao Podemos, o ex-ministro incluiu na Moro Consultoria os serviços de cursos preparatórios para concursos, palestras e aulas de pós-graduação. Por meio dessa empresa, Moro foi contratado até outubro pela consultoria americana Alvarez & Marsal. O negócio está na mira do Tribunal de Contas da União (TCU).

Registros da Junta Comercial do Paraná apontam que Moro fundou a Moro Consultoria e Assessoria em Gestão Empresarial de Riscos em agosto de 2020, em Curitiba. O ex-juiz da Lava Jato é o único sócio da firma criada quatro meses depois que pediu demissão do governo Bolsonaro. Segundo o contrato social da empresa, a Moro Consultoria prestava apenas uma atividade econômica: “consultoria e assessoria em gestão de riscos e investigações, ética empresarial e governança corporativa”.

A contratação de Moro pela Alvarez, em novembro de 2020, foi criticada porque a empresa é a administradora judicial do processo de recuperação do Grupo Odebrecht, cujos executivos Moro condenou quando era o juiz à frente da Lava Jato.

PUBLICIDADE

O Ministério Público quer saber quanto o ex-juiz suspeito lucrou com a consultoria estadunidense que também lucrou com a destruição de empresas brasileiras. O órgão quer saber ainda como Moro foi remunerado, declarado suspeito e parcial pelo Supremo Tribunal Federal nos processos da Lava Jato contra o ex-presidente Lula.

Procurado pela coluna de Amado, Sergio Moro afirmou, por meio de sua assessoria: “O contrato de trabalho de Sergio Moro com a empresa norte-americana previa exclusividade para algumas atividades. Portanto, quando ele encerrou o trabalho na consultoria, no fim de outubro de 2021, pôde expandir as possibilidades da empresa registrada em seu nome”.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE