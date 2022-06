Tabata Amaral diz que espera ser convencida a declarar voto em Lula

Apoie o 247

Por Guilherme Amado, no portal Metrópoles - A deputada Tabata Amaral, do PSB, disse em entrevista à coluna (assista à íntegra ao final do texto) que aguardará as convenções partidárias para ouvir as propostas da campanha de Lula e declarar em qual candidato votará no primeiro turno da eleição.

Sem citar Lula, a parlamentar deixou claro que não há dúvidas quanto à posição que adotará no segundo turno para derrotar Bolsonaro, mas ressaltou que a discussão eleitoral ainda não é uma preocupação para os brasileiros.

“Eu não vou entrar nesse jogo (de declarar agora em quem votará) até julho, que é quando são as convenções”, disse. “Todo mundo sabe qual é o meu lado. Todo mundo sabe que eu estarei do lado oposto ao do Bolsonaro, mas, talvez por ter a convivência com essa vida mais real, eu consigo fazer provocações do tipo. A eleição não chegou para as pessoas ainda, e eu não vi quais serão as propostas de vocês (petistas).”

“Vocês (petistas) já sabem qual vai ser o meu lado, mas eu preciso que vocês me digam o que vão fazer na educação. Qual será a pauta econômica? O que vão fazer para unir o Brasil? Vamos fazer uma frente ampla? Quais conversas serão feitas para que pessoas sérias de centro direita e que são democratas estejam desse lado? É uma decisão de não entrar nessa coisa quando as pessoas não estão conversando com quem importa, com quem está na ponta”, assinalou.

