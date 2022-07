Tabata Amaral responde ataque de Eduardo Bolsonaro: "covarde, frouxo, não aguentaria um dia na minha pele" (vídeo)

Apoie o 247

247 - A deputada federal Tabata Amaral (PSB) respondeu ao ataque de Eduardo Bolsonaro (PL), que a acusou de trapaça por incentivar um boicote à convenção que vai oficializar a candidatura de Jair Bolsonaro (PL).

“Rapaz, pegou ar, heim? Primeiro, que esse covarde, esse frouxo, não aguentaria um dia na minha pele. Isso aqui (apoio ao boicote do evento), meu filho, se chama manifestação pacífica, é o direito de cada cidadão de se inscrever num evento e não comparecer. E ó, não apaguei o post porque fiquei com medo, o faria 20 mil vezes”, disse em vídeo publicado nas redes sociais.

Essa semana, o partido de Bolsonaro abriu as inscrições para convenção que ocorre neste domingo, 24, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. A entrada é gratuita, mas os interessados precisam fazer uma inscrição na plataforma digital.

Oposicionistas do governo organizaram um movimento de boicote, para esvaziar o evento, reservando ingressos para não comparecer.

“Fica aqui a reflexão. Está falando que é trapaça, mas quem é que está questionando o resultado das urnas? Quem é que está incentivando violência? Mandando metralhar quem pensa diferente? Quem é que financia robô para divulgar fake news? São vocês. E só me mostra como tem gente frouxa, covarde, que não aguenta um tweet e que,com certeza, não aguentaria um dia na minha pele”, afirmou Tabata.

É surreal como eles desvirtuam, manipulam e fazem MIMIMI quando ficam bravinhos com algo. Dudu, vocês cometem atentados contra a democracia todo santo dia, e agora vêm chorar por conta de um tweet? pic.twitter.com/7pBtr7G2zv — Tabata Amaral (@tabataamaralsp) July 21, 2022

