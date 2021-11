Tabata não aceita pedido de desculpas de José de Abreu e diz que 'crimes são respondidos na Justiça'

“O que ele fez foi um crime bem tipificado. Até onde me consta, crimes são respondidos na Justiça, não em artigos na Folha de São Paulo com pedido de desculpas”, disse a deputada Tábata Amaral, que aproveitou para atacar o PT, partido de José de Abreu edit

247 - Em entrevista a Malu Gaspar, do jornal O Globo, a deputada federal Tábata Amaral (PSB) disse que não aceita as desculpas do ator José de Abreu (PT), que compartilhou no Twitter um ataque contra a parlamentar. O internauta dizia que iria socar a parlamentar até ser preso diante das investidas da deputada contra a população.

Tábata, que se elegeu dizendo ser de esquerda, votou com o governo Jair Bolsonaro pela aprovação da Reforma da Previdência, que acabou com a Previdência social e rasgou a aposentadoria de milhões de brasileiros, pela privatização de estatais, entre outras coisas. Mesmo assim, Zé de Abreu admitiu ter errado ao compartilhar uma ameaça contra a parlamentar e escreveu um artigo pedindo desculpas.

Tábata, no entanto, diz que não vai perdoá-lo, pois “o que ele fez foi um crime bem tipificado. Até onde me consta, crimes são respondidos na Justiça, não em artigos na Folha de São Paulo com pedido de desculpas”.

Cavalo de tróia na esquerda, Tábata ainda aproveitou para atacar o PT. "O José de Abreu é filiado ao PT. Não ouvi uma palavra de pessoas do partido, sejam mulheres ou homens. Eu me orgulho muito de ter me posicionado todas as vezes em que vi (casos de violência ou machismo), seja a vítima Dilma Rousseff, Joice Hasselmann, Simone Tebet ou Marina Silva”.

