Tabata pede cassação de Nikolas por discurso transfóbico na Câmara: 'é um moleque'

Deputada afirma que colega bolsonarista cometeu crime ao afirmar que "as mulheres estão perdendo espaço para homens que se sentem mulheres", em referência às mulheres transexuais

247 - A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) anunciou que, ao lado da bancada do PSB, está entrando com um pedido de cassação do também deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) por um discurso transfóbico que o parlamentar bolsonarista proferiu nesta quarta-feira (8), Dia Internacional das Mulheres, na Câmara.

A fala transfóbica em questão ocorreu após Nikolas vestir uma peruca e afirmar que "hoje estava se sentindo mulher" e se autodenominar 'Nikole'. "As mulheres estão perdendo seu espaço para homens que se sentem mulheres. Para vocês terem ideia do perigo que é isso, eles estão querendo colocar a imposição de uma realidade que não é a realidade", declarou o deputado bolsonarista.

Tabata classificou o episódio como uma "fala preconceituosa, criminosa, absurda e nojenta". "A transfobia ultrapassa a liberdade de discurso garantida pela imunidade parlamentar. Transfobia é crime no Brasil", acrescentou a deputada.

"Não dá para que a gente finja que nada aconteceu e siga os trabalhos depois dessa fala de um moleque, porque isso não é um homem, é um moleque que subiu aqui para trazer uma fala cheia de ódio e preconceito", concluiu Tabata.

