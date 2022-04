Tabela de tiro ao alvo com fotos de Bolsonaro e Lula é vendida na web

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - Impressões para treinamento de tiro com as fotos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do presidente Jair Bolsonaro (PL) estão sendo vendidas livremente pela internet.

Pelo menos quatro anúncios divulgados por meio do Mercado Livre, três com fotos de Lula e um com a de Bolsonaro, oferecem os painéis impressos com as fotografias.

No caso do petista, a foto utilizada foi tirada em abril de 1980, quando Lula foi fichado pelo Departamento de Ordem Política e Social (Dops), onde ficou preso por 31 dias. Já no caso de Bolsonaro, trata-se de uma montagem que mostra o atual presidente preso e sendo identificado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles .

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE