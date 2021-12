Tacla Duran desafia Moro e diz que o ex-juiz parece estar com medo de ser investigado

Apoie o 247

247 – O advogado Rodrigo Tacla Duran, que se exilou na Espanha depois de denunciar a tentativa de extorsão por meio do advogado Carlos Zuccolotto, que é próximo ao ex-juiz Sergio Moro, declarado suspeito e parcial pela suprema corte brasileira, ironizou a reação do candidato do Podemos à presidência da República, depois que soube que os pagamentos da consultoria Alvarez & Marsal a ele serão investigados pelo Tribunal de Contas da União . Confira o tweet de Tacla Duran e apoie do documentário de Joaquim de Carvalho :

Quem não deve não teme!!! Russo @SF_Moro está com medo de ser investigado ? https://t.co/nzkyYZ2wE5 — Rodrigo Tacla Duran (@TaclaDuran) December 28, 2021

