Tacla Duran diz que Diogo Mainardi ainda será investigado

247 - O ex-advogado da Odebrecht Tacla Duran foi ao Twitter responder às provocações do dono do site O Antagonista, Diogo Mainardi. Duran afirmou que Mainardi ainda será processado e investigado.

Após as revelações da nova Vaza Jato sobre o apoio dado pelo site à Operação Lava Jato, Mainardi escreveu: "Só agora a bandidagem descobriu que eu apoio a Lava Jato?".

Tacla Duran afirmou que Diogo Mainardi será processado e investigado, no Brasil ou na Itália. "Vai um jantar no Gero...? Apoia mesmo [a Lava Jato] e bastante, porque quando parar de apoiar será investigado e processado... se não for no Brasil, talvez na Italia... Abraços".

Vai um jantar no Gero...? Apoia mesmo e bastante, porque quando parar de apoiar será investigado e processado... se não for no Brasil, talvez na Italia... Abs https://t.co/hK76RWANZ0 pic.twitter.com/1xO7VWpBss — Rodrigo Tacla Duran (@TaclaDuran) January 20, 2020

"Em fins de 2018, a força-tarefa municiou com documentos o site comandado pelos jornalistas Diogo Mainardi, Mario Sabino e Claudio Dantas para alimentar notícias que evitassem que o ex-presidente da Petrobras Ivan Monteiro ocupasse a presidência do banco. Monteiro era o nome mais forte entre os cotados para assumir o BB, uma escolha do ministro da Economia Paulo Guedes – a ele era dado o crédito por ter salvado as contas da Petrobrás", diz um trecho da nova Vaza Jato.