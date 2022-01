Tales Faria: Bolsonaro sonha com patacoada à la Jânio Quadros

"Se este quadro contra permanecer por muito tempo, ou piorar para ele, há chances de Bolsonaro desistir da disputa eleitoral", avalia o colunista do UOL edit

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Tales Faria, colunista do UOL, avaliou nesta quarta-feira (12) que Jair Bolsonaro pode desistir de disputar a reeleição, se o quadro eleitoral continuar se deteriorando para ele. Mais cedo, a pesquisa Quaest/Genial mostrou que o ex-presidente Lula pode vencer no primeiro turno, pois supera a soma de todos os candidatos.

Segundo Faria, Bolsonaro parece estar apenas preparando uma desculpa a ser usada caso continue piorando sua taxa de aprovação nas pesquisas. "Se este quadro contra permanecer por muito tempo, ou piorar para ele, há chances de Bolsonaro desistir da disputa eleitoral. Bolsonaro é um Jânio Quadros piorado. Não afasta a hipótese de tentar virar a mesa de alguma maneira em caso de derrota fragorosa", afirmou.

Segundo o jornalista, uma "virada de mesa" tem tudo para dar errado para Bolsonaro. "Jânio Quadros tentou e deu com os burros n'água. A situação do país anda tão ruim, a partir de sua gestão, que não é crível que um contingente significativo da população seguiria Bolsonaro numa aventura desse tipo. Não faz parte da cultura brasileira. Jânio foi foi largado às moscas quando renunciou à espera de ser conduzido de volta ao poder nos braços do povo", afirmou Tales Faria.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE