"Talvez tenha pego 20 vezes", diz Bolsonaro sobre Covid-19

247 - Jair Bolsonaro admitiu que "talvez" tenha pegado umas "20 vezes" o coronavírus e que está mais exposto comparecer a manifestações de rua., violando recomendações de autoridades de saúde. Também voltou a criticar a mídia, que, segundo ele, gera "pânico" na população pela maneira como faz a cobertura sobre a Covid-19.

"Apesar de estar no grupo de risco, eu sou o comandante da nação, tenho que estar no meio do povo. E ando no meio do povo. Eu já peguei 20 vezes este vírus, talvez, ou o vírus não quer papo comigo", disse Bolsonaro.

"É uma realidade. Vai contaminar muita gente. Parece que o time do Vasco tem um montão de cara com vírus lá. Vai pegar, e a grande maioria nem vai saber que pegou. Talvez é o meu caso. Assintomático", afirmou ele na saída do Palácio da Alvorada, nesta quarta-feira (3).

Atualmente, o Brasil tem 584 mil casos e 32,5 mil mortes provocadas pelo coronavírus, de acordo com o site do governo disponibilizado para atualizações de estatísticas sobre a doença. O País é o segundo no ranking mundial de confirmações e o quarto em quantidade de óbitos, conforme números da plataforma Worldometers.

"A gente lamenta os mortos. O pessoal sempre acha que eu estou ignorando. Lamento os mortos. Qualquer morto. Quem não perdeu familiar aí na vida? Mas, se tivesse dado atenção à questão do emprego, estaria diferente hoje em dia", disse Bolsonaro.

Bolsonaro também criticou a divulgação de conteúdo sobre o tema, pois considera que gera pânico à população. "O vírus é uma coisa que vai pegar em todo mundo. Não precisava ter, grande parte da imprensa, criado este estado de pânico junto à população", afirmou.

