Tarcísio é, para o eleitor, o substituto de Bolsonaro em caso de inelegibilidade, mostra pesquisa

Apoie o 247

ICL

247 - De acordo com uma pesquisa da Quaest, se Jair Bolsonaro (PL) não puder concorrer nas eleições de 2026, estando inelegível, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é visto pelos eleitores como o seu possível sucessor, com 21% de menções, informa o Estado de S. Paulo.

A ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, aparece em segundo lugar com 15%. Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais, é mencionado por 10% dos entrevistados, enquanto Flávio Bolsonaro (PL-RJ), senador, é citado por 5%.

Entre os eleitores que votaram em Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais de 2022, Tarcísio é a escolha preferida de 35%, enquanto Michelle é a preferida de 25%. No entanto, 25% dos entrevistados responderam que não escolheriam nenhum deles como sucessor de Bolsonaro, o que pode indicar que acreditam em outras possibilidades ou não acreditam na inelegibilidade.

A pesquisa, que entrevistou 2.015 pessoas entre 13 e 16 de abril, mostra que Tarcísio é mais citado pelos eleitores do Sudeste, mais velhos e de renda mais alta, enquanto Michelle é mais lembrada pelos eleitores do sexo feminino, do Sul, mais jovens e com menor renda.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.