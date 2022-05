Tarcísio nega pretensões golpistas de Bolsonaro: 'não há nada disso'

Segundo ex-ministro e pré-candidato ao governo de São Paulo, Bolsonaro "não agiu um milímetro fora da regra do jogo até hoje" edit

247 - O ex-ministro Tarcísio Freitas (PL), indicado por Jair Bolsonaro (PL) para disputar o governo de São Paulo, negou que o atual ocupante do Palácio do Planalto tenha pretensões golpistas, apesar dos constantes ataques à democracia e ao sistema eleitoral feitos por ele e seus aliados.

“Não há golpe, não há caminho golpista, não há nada disso. O presidente não agiu um milímetro fora da regra do jogo até hoje. Nem um milímetro”, disse Tarcísio em entrevista à coluna da jornalista Clarissa Oliveira, da revista Veja.

Na entrevista, ele também defendeu o indulto concedido por Bolsonaro ao deputado federal daniel Silveira (PTB-RJ), condenado a oito anos e nove meses de prisão, além da perda dos direitos políticos, por atacar a democracia e as instituições. Segundo o ex-ministro, Bolsonaro agiu com “inteligência” e “fez o que tinha que fazer” ao indultar o aliado. “Você vai condenar uma pessoa a uma pena de oito anos de cadeia porque ela emitiu uma opinião?”, questionou. “Foi uma bravata. Você vai dar oito anos de cadeia para uma bravata?” , completou.

“O que o presidente fez diante de uma decisão do Supremo Tribunal Federal? Aplicou um remédio, aplicou um instrumento, previsto na Constituição. Agiu dentro da regra do jogo? Totalmente. Totalmente dentro da regra do jogo. Essa é a atitude esperada de alguém que vai promover uma ruptura? Claro que não”, disse.

