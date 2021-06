Tarso Genro defende hegemonia da esquerda na frente ampla

Luisa Fragão, Revista Fórum - Ex-ministro no governo Lula e ex-prefeito de Porto Alegre, Tarso Genro elogiou em entrevista ao Fórum Onze e Meia, nesta segunda-feira (14), as alianças que o ex-presidente Lula tem articulado com setores do centro. Para ele, esse é um movimento correto, mas defende a hegemonia da esquerda na frente ampla.

“Lula está fazendo um movimento rigorosamente correto. De uma parte ele não está excluindo pessoas e movimentos políticos mais centristas em seu relacionamento, e está buscando também alianças que seriam forças políticas à sua esquerda”, opinou Genro.

Leia a íntegra na Fórum.

