Tasso desmente Doria e nega ter desistido de ser candidato à Presidência pelo PSDB

“Nunca conversei com quem quer que seja, nem tampouco conversei com o governador João Doria, pessoa que respeito, sobre essa questão. No dia em que eu tiver - se tiver - de fazer algum anúncio, eu mesmo farei”, disse o senador Tasso Jereissati (PSDB) edit

247 - O senador Tasso Jereissati (PSDB) desmentiu, nesta terça-feira, 24, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), que falou, no Roda Viva, sobre uma suposta desistência do parlamentar de disputar a prévia que escolherá, em novembro, o candidato do PSDB à Presidência em 2022.

“Nunca conversei com quem quer que seja, nem tampouco conversei com o governador João Doria, pessoa que respeito, sobre essa questão. Portanto, fiquei surpreso com essa declaração, e no dia em que eu tiver - se tiver - de fazer algum anúncio, eu mesmo farei”, declarou Tasso.

Atualmente, estão na busca de ser o candidato da legenda Doria, Tasso, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e Arthur Virgílio, ex-prefeito de Manaus, capital do Amazonas.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE