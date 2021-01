TCU aponta ilegalidade na distribuição de cloroquina com dinheiro do SUS e dá ultimato a Pazuello

247 - Um despacho do TCU (Tribunal de Contas da União) expedido na última sexta-feira (22) deu um ultimato de cinco dias para que o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, dê explicações sobre a distribuição do medicamento hidroxicloroquina, que não possui eficácia comprovada contra a Covid-19, com recursos do SUS (Sistema Único de Saúde).

O tribunal também cobra explicações sobre quem foi responsável pelo aplicativo TrateCov, que, antes de sair do ar, receitava o medicamento e outros sem comprovação indiscriminadamente.

Somente em Manaus, durante a crise de esgotamento de oxigênio para pacientes com Covid-19, a pasta distribuiu 120 mil comprimidos de cloroquina.

Segundo o ministro Benjamin Zymler, relator do processo, o ministério exibiu uma postura "contraditória" em relação ao que a própria pasta vinha pregando.

As informações foram reportadas na Folha de S.Paulo.

