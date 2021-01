TCU atende denúncia e pede explicações sobre licitação fracassada da Saúde para compra de insumos

247 - O Tribunal de Contas da União (TCU) pediu informações ao governo federal sobre a licitação para a compra de seringas e agulhas pelo Ministério da Saúde para a futura vacinação contra o coronavírus. O pedido tem como base uma denúncia, cujo autor é mantido sob sigilo. A informação foi publicada pelo portal G1.

O ministério abriu licitação para o fornecimento do material em dezembro. A pasta comprou somente 2,4% do total desejado. O pregão previa a compra de 331 milhões de seringas, mas 7,9 milhões foram aceitos porque as ofertas das empresas ficaram acima dos valores máximos previstos pelo ministério.

Os técnicos do TCU concordaram com o denunciante. Entenderam que a compra de seringas e agulhas em conjunto, e não separadamente, poderia ter sido fracionada, ampliando as chances de sucesso.

"Dada a urgência em adquirir o produto, a pasta ministerial deveria buscar dar maior opção para a aquisição do objeto pretendido, contemplando não somente os kits seringa e agulhas montados, mas também a aquisição em separado de tais insumos em observância aos princípios da economicidade e eficiência", diz o relatório.

