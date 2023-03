TCU dará prazo de 5 dias para Bolsonaro entregar segundo pacote de joias árabes

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro terá um prazo de até cinco dias para entregar o segundo conjunto de joias recebido do regime da Arábia Saudita, de acordo com o Estadão, que antecipou o julgamento do Tribunal de Contas da União (TCU).

O conjunto "dado" pela Arábia Saudita, que inclui um relógio, uma caneta e abotoaduras de ouro, encontra-se atualmente armazenado em uma localização privada de Bolsonaro.

De acordo com informações apuradas pelo jornal paulista, o TCU também requisitará a devolução de um fuzil e uma pistola que foram presenteados ao ex-chefe do Executivo pelos Emirados Árabes em 2019.

Além disso, o tribunal solicitará uma inspeção detalhada de todos os itens que Bolsonaro recebeu durante seus quatro anos de mandato como presidente. Itens que não forem considerados presentes "personalíssimos" deverão ser incorporados ao patrimônio da União e não poderão ser mantidos por Bolsonaro.

