TCU determina auditoria dos gastos do governo Bolsonaro com yanomamis

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, determinou nesta quarta-feira (25) a abertura de auditoria, em parceria com a Controlaria-Geral da União (CGU), para investigar a efetividade dos gastos feitos pelo governo Jair Bolsonaro em ações de atendimento aos indígenas yanomami. A auditoria ficará a cargo do ministro Vital do Rêgo.

Dantas afirmou em despacho lido durante a sessão desta quarta que foram empenhados R$ 1,5 bilhão na saúde indígena em 2021 e que R$ 1,43 bilhão foram pagos.

Segundo ele, os valores são "bastante expressivos, indicativos da materialidade da política”, mas as cenas mostradas dos indígenas desnutridos evidenciam que as ações do governo Bolsonaro, se realizadas, não funcionaram.

O objetivo do TCU é avaliar “as causas da vulnerabilidade dos povos indígenas, em especial, do povo Yanomami, considerando que a matéria levantada, já preocupante, tornou-se ainda mais urgente”.

Em meio ao avanço do garimpo ilegal nas terras dos yanomamis no Norte do país, os indígenas passam fome e sofrem de verminose e malária. (Com informações d'O Estado de S. Paulo).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.