TCU investiga compra de próteses penianas pelo Exército

Apoie o 247

ICL

247 - O TCU iniciou nesta semana processo de investigação sobre a compra de 60 próteses penianas por unidades ligadas ao Exército. O caso está sendo analisado pelo relator, ministro Vital do Rêgo.

Os dados que balizam a denúncia foram obtidos no Portal da Transparência e no Painel de Preços do governo federal. Foram realizados três pregões, todos homologados em 2021, destinados à aquisição de "próteses penianas infláveis de silicone".

Os objetos são avaliados entre R$ 50 mil e R$ 60 mil cada. A compra totalizou R$ 3,5 milhões. O caso foi levado ao TCU pelo deputado federal Elias Vaz (PSB-GO) e pelo senador Jorge Kajuru (Podemos-GO). (Com informações do UOL).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE