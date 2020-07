TCU manda governo Bolsonaro parar de anunciar em sites que promovem 'atividades ilegais'

Ministro do TCU Vital do Rêgo determinou que a medida seja adotada imediatamente e que o Ministério das Comunicações apresente em até 15 dias "evidências robustas que afastem a ocorrência dos indícios de irregularidades" edit

247 - O Tribunal de Contas da União (TCU) determinou que o Ministério das Comunicações suspenda o direcionamento de recursos de campanhas publicitárias a plataformas e sites relacionados a atividades ilegais ou que tenham conteúdo estranho aos anúncios. Segundo o ministro do TCU Vital do Rêgo, a medida deve ser adotada imediatamente.

A decisão, assinada nesta sexta-feira (10) em caráter cautelar, foi baseada na representação do subprocurador-geral do Ministério Público junto ao TCU, Lucas Rocha Furtado, que aponta a existência de indícios de irregularidades na veiculação de campanhas publicitárias do governo Jair Bolsonaro. No ano passado, a campanha pela reforma da Previdência, por exemplo, foi veiculada em sites voltados para o público infantil e até em sites voltados para o jogo do bicho.

O ministro decidiu, ainda, que o ministério apresente em até 15 dias "evidências robustas que afastem a ocorrência dos indícios de irregularidades", além de informar "as medidas adotadas para a instauração da devida tomada de contas especial com vistas à quantificação do dano e identificação dos responsáveis".

