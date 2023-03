TCU marca para quarta-feira sessão que deverá derrubar decisão de ministro e obrigar Bolsonaro a devolver joias sauditas

Ministro do TCU Augusto Nardes havia determinado apenas que Jair Bolsonaro não usasse ou vendesse as joias que integrantes de seu governo trouxeram ilegalmente para o Brasil edit

247 - O plenário do Tribunal de Contas da União (TCU) marcou para quarta-feira (14) a sessão que deverá mudar a decisão do ministro Augusto Nardes - que proibiu Jair Bolsonaro (PL) de utilizar, dispor ou vender as joias "dadas" pela monarquia saudita - visando que o ex-mandatário devolva os itens recebidos para que sejam incorporados ao patrimônio da União. A informação é da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo.

A reportagem destaca que Lucas Furtado, subprocurador-geral do Ministério Público do TCU, já impetrou um recurso contra a decisão de Nardes alegando "ser imprescindível que a prova de supostos crimes fique com a polícia para perícia, não na posse do investigado. Por isso, ele pediu que os supostos presentes dados pela Arábia Saudita sejam restituídos à guarda da União em até cinco dias”. A expectativa é que a maioria dos ministros da Corte sigam o entendimento do subprocurador.

Furtado comparou o escândalo das joias envolvendo o casal Jair e Michelle Bolsonaro a uma filme do cineasta estadunidense Quentin Tarantino que, segundo ele, se torna “cada vez mais escabroso e com sucessivos capítulos que vão se tornando mais complexos e com a inserção de novos elementos e suspeitas".

