TCU nega pedido para que Coaf forneça informações sobre contas de Moro

Metrópoles - O ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União (TCU), negou, nessa sexta-feira (28/1), o pedido do subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado, do Ministério Público, para que o Banco Central e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) fornecessem informações sobre o salário recebido pelo ex-juiz Sergio Moro no tempo em que atuou na consultoria da Alvarez & Marsal.

De acordo com o ministro, medidas desse tipo só devem ocorrer, ainda que o TCU possa solicitar as informações, “quando esgotadas todas as demais ferramentas à disposição” do tribunal.

Na mesma decisão, porém, Bruno Dantas determinou que o setor de inteligência da Corte, a Secretaria-Geral de Controle Externo, prepare um relatório sobre o vínculo de Moro com a consultoria e outras empresas envolvidas na Operação Lava Jato.

