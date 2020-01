TCU vai analisar participação de Bolsonaro em manipulação de verbas destinadas à comunicação

Bolsonaro poderia estar envolvido no escândalo da manipulação de recursos públicos para a contratação de serviços de mídia. O Tribunal de Contas da União quer verificar se estão sendo usadas verbas oficiais para privilegiar determinados veículos de comunicação em detrimento de outros edit

247 - O TCU (Tribunal de Contas da União) vai analisar na prestação de contas de Jair Bolsonaro a aplicação de recursos públicos na área de comunicação social.

A jornalista Mônica Bergamo informa em sua coluna que o órgão quer "verificar se dinheiro público está sendo usado para manietar veículos, com impactos na liberdade de imprensa".

A suspeita é que Bolsonaro está envolvido na manipulação de verbas de comunicação.

Segundo relatórios do TCU, a TV Record recebeu um percentual maior de verbas de publicidade no ano passado, enquanto os recursos da TV Globo dimuíram. A Record é alinhada com Bolsonaro desde a campanha eleitoral de 2018 e apoia ostensivamente o governo.

O Secretário de Comunicação da Presidência da República, Fabio Wajngarten, está sendo investigado por favorecer na distribuição de verbas públicas clientes de sua empresa particular de publicidade.