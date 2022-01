Tebet negocia com dissidentes de Doria dentro do PSDB, com Podemos e Cidadania

Apoie o 247

247 - "Não está fácil a vida do governador João Doria, pré-candidato do PSDB a presidente da República", diz texto do jornalista Luiz Carlos Azedo publicado nesta quinta-feira (20) pelo Correio Braziliense. De acordo com Azedo, a senadora Simone Tebet, pré-candidata pelo MDB, representa uma ameaça.

Dissidentes do PSDB já estão conversando com Tebet. "Doria enfrenta uma articulação dos dissidentes do PSDB com a candidata do MDB, Simone Tebet (MS). Para o senador Tasso Jereissati (CE), a emedebista pode surpreender na campanha. Tebet também conta com o apoio do senador José Aníbal (SP), outro adversário de Doria que trabalha para que os aliados do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite — que disputou com Doria e perdeu as prévias do PSDB —, venham a se engajar na candidatura de Tebet". Além disso, a pré-candidata mantém diálogo também com o Podemos e Cidadania.

Há porém, de acordo com o jornalista, conversas também de Doria com integrantes do MDB. "Doria também tem seus aliados no MDB. Em São Paulo, as duas legendas formam um só bloco político, no estado e na capital. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), que assumiu o cargo com a morte do titular, sempre foi aliado do PSDB. Ex-ministro da Secretaria de Governo de Michel Temer, Carlos Marun (MDB) não esconde a simpatia por um acordo entre Tebet e Doria. O tucano tem afirmado que gostaria de uma mulher como vice".

Fato é que o MDB se divide entre apoiar Tebet, Doria, Jair Bolsonaro (PL) ou até mesmo o ex-presidente Lula (PT).

Doria, que não tem apoio integral dentro do PSDB, pode desidratar ainda mais mediante as tratativas de Tebet com tucanos.

