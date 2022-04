Técnico de som erra música, coloca reggae e arranca risos dos fiéis durante missa (vídeo)

A confusão aconteceu durante a Festa da Penha, no Espírito Santo. Objetivo era provocar uma reflexão sobre empatia e amor ao próximo edit

247 - Os fiéis que acompanhavam a missa de abertura do Oitavário da Festa da Penha 2022, no domingo de Páscoa (17) no Convento da Penha, em Vila Velha, na Grande Vitória, tiveram uma surpresa engraçada durante o ato religioso.

Aos serem convocados pelo vigário provincial Gustavo Medella para que ouvissem com atenção uma música que falava sobre empatia e amor ao próximo, os devotos foram surpreendidos por uma canção de reggae. Ao invés de tocar Laços, gravação dos artistas Nando Reis e Ana Vilela, o técnico de som Vanderley deu play na música Sensimillia, do cantor bermudense Collie Buddz.

A falha arrancou risos dos fiéis e o momento acabou em descontração. O vigário entendeu que o ato não foi intencional, revela o G1. Após as gargalhadas, o religioso voltou à reflexão recitando o trecho escolhido por ele na música Laços.

Assista:

