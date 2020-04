Teich deve rejeitar pedido de governadores do NE sobre médicos estrangeiros

247 - O novo ministro da Saúde, Nelson Teich, deve rejeitar o pedido feito por governadores do Nordeste para a contratação de médicos estrangeiros com o objetivo de ajudar no combate à pandemia do coronavírus no Brasil. Os chefes de Executivos pedem autorização para contratar cerca de 15 mil médicos formados no exterior que não possuem autorização para atuarem no Brasil.

O ministério afirma que foi feito um cadastramento de médicos no país e que há "385.505 profissionais de saúde dispostos a atuar imediatamente em todo o Brasil, além de 102.235 estudantes dos cursos de Farmácia, Medicina, Enfermagem e Fisioterapia, que poderão atuar sob supervisão". O teor do documento foi publicado pela CNN Brasil.

"O Brasil foi um dos poucos países do mundo que, através do Ministério da Saúde e de sua Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), realizou um papel estratégico no planejamento de ações para enfrentamento da situação em âmbito nacional, amenizando alguns pontos de fragilidade do sistema. Por meio de seus Departamentos de Gestão, tanto do Trabalho, quanto da Educação na Saúde, a SGTES desenvolveu dois grandes sistemas no âmbito da Ação Estratégica 'O Brasil Conta Comigo'", diz o texto.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.