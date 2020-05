Teich só entrega 11% dos 46 milhões de testes prometidos a estados e municípios

247 - Dos 46,2 milhões de testes prometidos pelo ministro da Saúde, Nelson Teich, apenas 10,86% foram entregues aos estados e municípios. Os dados foram apresentados pelo próprio ministério em coletiva de imprensa técnica apresentada pelo secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson Oliveira.

Ele era um dos braços direitos do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta e tentou deixar o cargo antes mesmo da demissão de seu colega.

A promessa de entrega de testes foi feita em 20 de abril pelo ministro, que afirmou que dobraria a estrutura de diagnóstico nacional, porque essa seria uma das melhores formas de "se conhecer a doença".

Dos 24,2 milhões de testes moleculares, o RT-PCR, que requerem o uso de uma máquina específica e têm o resultado mais lento, 6,6% foram distribuídos, totalizando 1.638.816. Já testes rápidos, que identificam se a pessoa teve ou está com a doença a partir de desenvolvimento dos anticorpos no sangue, dos 22 milhões, os estados e municípios brasileiros receberam 15,8%, ou seja, 3.478.560. Somando os dois números, não se chega a 5,5 milhões de testes.

Com isso, o número de pessoas com suspeita de Covid na fila esperando a realização do teste chega a 93 mil.

