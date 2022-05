Telegram suspende grupo bolsonarista com mais de 60 mil usuários

Apoie o 247

247 - O Telegram suspendeu temporariamente um grupo bolsonarista com cerca de 67 mil pessoas. A rede social informou que a suspensão se deveu a postagem de "conteúdo ilegal".

Segundo o site Núcleo Jornalismo, ao entrar no chat do canal 'super grupo B-38 oficial', internautas recebem o aviso: "desculpe, este grupo está temporariamente inacessível para dar aos administradores tempo para remover as mensagens de usuários que postaram conteúdo ilegal. Vamos reabrir o grupo assim que a ordem for restaurada".

A moderação de conteúdo vem após a adesão do Telegram ao Programa de Enfrentamento à Desinformação, do Tribunal Superior Eleitoral. Participam dele outras grandes redes plataformas, como Google, Facebook, Twitter e TikTok.

