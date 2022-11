Tema da redação do Enem sobre povos tradicionais ganha elogios e faz Bolsonaro ser detonado nas redes

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 é "Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil". edit

Apoie o 247

ICL

247 - A escolha de um tema que permite tratar da questão dos indígenas no Brasil ganhou elogios de professores, alunos e personalidades. Em tempo de COP 27 e transição de governo, nas redes sociais pessoas de diferentes perfis apontaram que o momento atual é oportuno para debater o legado negativo do governo de Jair Bolsonaro (PL) no assunto. As informações são do portal G1.

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 é "Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil".

A líder indígena Sônia Guajajara, uma das cotadas para ser futura ministra dos Povos Originários na futura gestão Lula, resumiu em um tuíte a forma como o tema foi recebido entre os indígenas.

"Desde a invasão em 1500 nossos direitos têm sido violados, sobretudo, nos últimos quatro anos onde declaradamente a atual gestão, que já derrotamos nas eleições, executava sua política de extermínio dos povos originários e comunidades tradicionais", publicou a deputada federal eleita.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.