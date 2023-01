Temendo a Justiça, Bolsonaro se cala em troca de mensagens com Valdemar sobre terrorismo em Brasília

Apoie o 247

247 - De férias nos Estados Unidos, Jair Bolsonaro (PL) trocou de número de celular há cerca de duas semanas e tem o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, como um de seus poucos interlocutores.

Eles costumam conversar por WhatsApp, conta Bela Megale, do jornal O Globo. "Os assuntos principais são de caráter pessoal, como a saúde de Bolsonaro, que passou dois dias internado num hospital na Flórida, onde está com Michelle. A disputa pela presidência do Senado, que terá Rogério Marinho (PL-RN) entre os concorrentes, também é debatida na troca de mensagens".

Tem um assunto, porém, que é praticamente proibido. Com medo de complicações com a Justiça, Bolsonaro se cala sobre os ataques terroristas promovidos por seus apoiadores às sedes dos Três Poderes em Brasília, no domingo (8).

"Membros do PL afirmam que Bolsonaro evita falar do episódio até com Valdemar e quando se refere ao acontecido é conciso. O presidente do partido, sabendo que o tema é 'minado', também o evita", diz a reportagem.

