Temendo crescimento de Bolsonaro, campanha de Lula vai intensificar ataques na TV

247 - A pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta-feira (19) preocupou a campanha do ex-presidente Lula (PT). Apesar das declarações otimistas de aliados do petista, "a tensão aumentou nos bastidores", informa Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

Segundo o levantamento, Lula está estagnado, enquanto Jair Bolsonaro (PL) apresenta uma recuperação entre eleitores do Sudeste ou que recebem o Auxílio Brasil.

"Por isso, a decisão, sacramentada em uma reunião entre os diretores do programa de TV e rádio e a direção do PT, foi a de aumentar os ataques a Bolsonaro, usando inclusive imagens de bolsonaristas gritando com padres e desrespeitando fiéis católicos, cenas que têm se repetido em igrejas do Brasil", diz a reportagem. "Apesar das manifestações de otimismo de dirigentes do PT e de seus aliados pelo fato de Lula seguir em primeiro lugar nas pesquisas, a tensão aumentou nos bastidores. A possibilidade de uma virada de Bolsonaro já não é mais considerada impossível. Pelo contrário".

A campanha bolsonarista, por sua vez, manterá o ritmo e focará no em empatar com Lula nas próximas pesquisas, torcendo que a abstenção no dia da eleição prejudique o ex-presidente.

