Temendo prisão de Bolsonaro, Michelle defende que ele fique mais tempo nos EUA

247 - A defesa da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro para que Jair Bolsonaro (PL) permaneça nos Estados Unidos, para onde viajou faltando poucos dias para o término do seu mandato, em dezembro, está ligada ao “risco” de que ele será “alvo da Justiça” tão logo desembarque no Brasil.

Segundo a coluna da jornalista Bela Megale, de O Globo, Michelle tem dito a interlocutores que teme que Bolsonaro acabe preso em função dos vários processos que responde no Supremo Tribunal Federal (STF), no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e na Justiça comum.

Em uma entrevista ao jornal estadunidense Wall Street Journal, o ex-mandatário disse que poderia voltar ao Brasil em março, mas admitiu o risco de ser preso: "uma ordem de prisão pode surgir do nada",disse na ocasião.

A reportagem destaca, ainda, que a “cúpula do PL, seu partido, trabalha com a volta do capitão reformado neste mês. A sigla pretende fazer um evento ou ato com pompa e circunstância para receber Jair Bolsonaro, mas até hoje não tem uma previsão de data para ele aterrissar em solo brasileiro. Há, inclusive, o receio que ele venha às escondidas, sem comunicar ninguém”.

