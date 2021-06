Temer se reúne com cúpula do PSL visando eleições de 2022

Ex-presidente Michel Temer, um dos artífices do golpe de 2016, participou de um jantar com o deputado federal e presidente do PSL, Luciano Bivar edit

247 - O ex-presidente Michel Temer (MDB), um dos artífices do golpe de 2016 contra a então presidente Dilma Rousseff, participou de um jantar com o deputado federal e presidente do PSL, Luciano Bivar. No encontro, realizado na terça-feira (1), foi discutida a possibilidade de uma união entre as legendas visando lançar Temer como candidato ao Planalto em 2022.

De acordo com a coluna da jornalista Bela Megale, de O Globo, a reunião - realizada em São Paulo, foi organizada pelo presidente do MDB, Baleia Rossi, e contou com a participação do vice-presidente do PSL, Antônio Rueda. Ainda segundo a reportagem, os líderes partidários teriam se comprometido a falar com os partidos visando a elaboração de um projeto conjunto para 2022.

