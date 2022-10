Temer vai apoiar Bolsonaro e Tarcísio, diz Veja

O anúncio deve ser feito no final de semana, após uma conversa entre Temer e o chefe do governo federal edit

247 - O ex-presidente golpista Michel Temer (MDB) apoiará Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno contra o ex-presidente Lula (PT), informa a Veja.

Em São Paulo, Temer também ficará ao lado do fascismo e apoiará Tarcísio de Freitas (Republicanos), que disputa o governo do estado com Fernando Haddad (PT).

"A decisão sobre o candidato ao governo de São Paulo já está tomada e resta apenas uma conversa com o atual mandatário federal para que a escolha seja duplamente anunciada", diz a reportagem.

Temer e Bolsonaro vão se encontrar no final de semana. O emedebista está em Londres, Inglaterra, e retorna ao Brasil nesta sexta-feira (7).

